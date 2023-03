The Last of Us | lo showrunner spiega le controverse scelte di Joel nel finale di stagione

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri sera su HBO è andato in onda l'episodiodella primadi Theof Us e Craig Mazin,e co-creatore della serie, ha motivato le azioni commesse da. Si è conclusa con l'episodio 9, intitolato Look for the Light, la primadi Theof Us, serie TV che ha riproposto quasi alla perfezione il videogame targato Naughty Dog. Anche iltelevisivo, non troppo diverso dal materiale di partenza, ha visto(Pedro Pascal) compiere dellemoltopur di salvare Ellie (Bella Ramsey). Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere suldella primadi The ...

Si è conclusa con l'episodio 9, intitolato Look forLight , la prima stagione diof Us , serie TV che ha riproposto quasi alla perfezione il videogame targato Naughty Dog. Anche il finale televisivo , non troppo diverso dal materiale di partenza, ha visto Joel (Pedro ...Il grande finale di stagione diof Us era molto atteso soprattutto per la partecipazione di Ashley Johnson nei panni di Anna, la madre di Ellie. La Johnson è nota ai fan della serie per aver prestato la propria voce e il ...La prima stagione della serie TV diof Us si è conclusa, e gli sceneggiatori Neil Druckmann e Craig Mazin hanno partecipato a una conferenza stampa per discutere dell'accoglienza ricevuta dall'adattamento e delle prime idee per ...

