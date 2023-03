The Last Of Us | in migliaia a Milano per l' evento targato NOW FOTO

(Di lunedì 13 marzo 2023) Grande successo per i 2 giorni diNOW che celebra TheOf Us: installazioni, cosplayer e un'escape room a tema hanno accolto afan e curiosi. NOW, il servizio streaming di Sky, ha ricreato il mondo post apocalittico di una delle serie più amate del momento e tra le più celebrate di sempre: TheOf Us. File interminabili di fan e di curiosi sabato 11 e domenica 12 marzo ahanno affollato l'area tra piazza Gae Aulenti, il Bosco Verticale e la BAM. Per partecipare all', che ha preso vita assieme al countdown per l'attesissimo nono e ultimo episodio della serie,di persone si sono messe in coda fin dalle prime ore del mattino per immergersi tra installazioni e i personaggi ormai di …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunoRataque : é... the last of us...................................... - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - explicitiebs : l’ultima puntata di the last of us bellissima, stesse sensazioni del gioco??ho pianto ovviamente - MaryAngyP : Ho appena visto l'ultima puntata di The last of us e mi sono emozionata tantissimo, questa serie è stata veramente perfetta ?????? - ItaliaStartUp_ : Pedro Pascal: da quale film è tratta la scena con Nicolas Cage diventata un meme su TikTok -

Il gruppo, che include Phil, il tastierista Tony Banks e il chitarrista - bassista Mike Rutherford aveva annunciato la reunion per il tourDomino dopo 14 anni di assenza dai live ma già ...NOW, il servizio streaming di Sky, ha ricreato il mondo post apocalittico di una delle serie più amate del momento e tra le più celebrate di sempre:Of Us . File interminabili di fan e di curiosi sabato 11 e domenica 12 marzo a Milano hanno affollato l'area tra piazza Gae Aulenti, il Bosco Verticale e la BAM. Per partecipare all'evento, ...... Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley "MarcelShell With Shoes On" Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan and Paul Mezey "Puss in Boots:Wish" ...

Failure of bank last week sparked fears of financial crisis, as US government announces plans to stabilize situation. 16:30 Louisiana’s two Republicans senators have been getting a lot ...US stock futures rallied more than 1.5% while the dollar and bond yields tumbled as investors digested regulatory steps to shore up the American financial sector in the wake of Silicon Valley Bank’s ...