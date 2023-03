The Bear: il primo trailer della Stagione 2 svela la data d'uscita (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo l'annuncio della seconda Stagione, arriva anche il primo teaser trailer che svela la data d'uscita dei nuovi episodi. FX ha diffuso il primo teaser trailer della Stagione 2 di The Bear, l'acclamata serie con protagonista Jeremy Allen White, che tornerà in onda a partire dal prossimo giugno. In Italia arriverà in streaming su Disney+, come accaduto con la prima Stagione. Come vediamo nel filmato: "Non è una riapertura, è una rinascita", con le immagini che ci mostrano i componenti della squadra di cuochi capitanati da Jeremy Allen White che si preparano all'apertura del nuovo locale (The Bear), riagganciandosi al finale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo l'annuncioseconda, arriva anche ilteaserchelad'dei nuovi episodi. FX ha diffuso ilteaser2 di The, l'acclamata serie con protagonista Jeremy Allen White, che tornerà in onda a partire dal prossimo giugno. In Italia arriverà in streaming su Disney+, come accaduto con la prima. Come vediamo nel filmato: "Non è una riapertura, è una rinascita", con le immagini che ci mostrano i componentisquadra di cuochi capitanati da Jeremy Allen White che si preparano all'apertura del nuovo locale (The), riagganciandosi al finale ...

