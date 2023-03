Texas | bimba di tre anni trova una pistola e uccide la sorella di quattro La polizia | «I nostri cuori sono spezzati»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tragedia in. Una bambina di treha sparato accidentalmente e ucciso ladi, con unasemiautomatica caricata nella propria abitazione. Le due bambine, secondo la ricostruzione dello sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, citato da Cbs, erano state lasciate da sole in camera, mentre cinque adulti – tutti membri della famiglia o amici – erano in altre zone dell’appartamento. «La bambina di 3ha avuto accesso a unasemiautomatica carica. I membri della famiglia hanno sentito un solo colpo dicorsi nella stanza e hannoto ladi 4a terra», ha detto Gonzalez. L’ennesima tragedia, ...

