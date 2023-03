Texas, bimba di 3 anni trova una pistola e uccide la sorellina di 4 (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuova tragedia in Texas legata proliferazione delle armi da fuoco in Usa: una bambina di tre anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuova tragedia inlegata proliferazione delle armi da fuoco in Usa: una bambina di trehato in casa unasemiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4,...

