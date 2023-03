Terzo Polo: Renzi, 'non si fa solo con me e Calenda, non bastiamo' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Spero non ci sia un partito solo con me e Calenda, inutile dire che si fa una grande cosa se siamo solo noi due, sappiamo benissimo che non bastiamo. Dobbiamo dare una casa a un sacco di bella gente che magari votava il Pd, ma ora non può più farlo". Così Matteo Renzi a Zapping su Rai Radio1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Spero non ci sia un partitocon me e, inutile dire che si fa una grande cosa se siamonoi due, sappiamo benissimo che non. Dobbiamo dare una casa a un sacco di bella gente che magari votava il Pd, ma ora non può più farlo". Così Matteoa Zapping su Rai Radio1.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Stamattina a Rai news. L’immigrazione, la degenerazione della politica come scontro tra curve ultrà, il futuro del… - marattin : Stamattina a Tg Uno Mattina. Immigrazione, riforma fiscale, riforma del reddito di cittadinanza, le prospettive del… - raffaellapaita : Al Teatro Eliseo per la #MobilitazioneSanità lanciata dal Terzo Polo. Abbiamo presentato con @MatteoRenzi e… - TV7Benevento : Terzo Polo: Renzi, 'non si fa solo con me e Calenda, non bastiamo' - - ramses09975976 : RT @AlbertoLela: La scelta del Pd Roma di rinunciare alla coalizione con il Terzo Polo in regione Lazio per riabbracciare il M5S immagino i… -