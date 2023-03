Terremoto oggi Perugia | tre nuove scosse a Città di Castello

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Tredisi sono registratenella zona didi) in Umbria. La prima, localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma, alle 6,18 di magnitudo 2,2 come la successiva alle 19,41, mentre ha raggiunto i 2,7 la scossa delle 19,45. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tre nuove scosse disi sono registratenella zona di Città di Castello (Perugia) in Umbria. La prima, localizzata dalla Sala Sismica Ingv - Roma, alle 6,18 di magnitudo 2,2 come la successiva alle 19,41, ...L'elezione è avvenuta, 13 marzo 2023, all'unanimità, da parte del direttivo regionale del ...Cgil tutta ha espresso la propria vicinanza alle popolazioni dei territori umbri colpiti dal. ...Una scossa di è stata avvertitafra Emilia - Romagna , Toscana e Liguria . Il sisma è stato localizzato dall'Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a Borgo Val di Taro , in provincia di Parma, ma è stato avvertito ...

Città di Castello (Perugia), 13 marzo 2023 – Tre nuove scosse di terremoto si sono registrate oggi, 13 marzo, nella zona di Città di Castello ( Perugia) in Umbria. La prima, localizzata dalla Sala Sis ...Pierantonio (Perugia), 13 marzo 2023 – A distanza di quattro giorni dal terremoto che ha messo in ginocchio la frazione di Pierantonio (nel comune di Umbertide) la sensazione dei residenti, 500 dei qu ...