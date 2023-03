Terra Amara, le anticipazioni di oggi: Hunkar disperata, fa una richiesta… (Di lunedì 13 marzo 2023) Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda oggi alle 14.10, Hunkar ha paura che la sua famiglia non sembri più ricca e potente. Per provare a porre rimedio al problema, la signora decide di far organizzare a Saniye la celebrazione delle circoncisioni per i bambini L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Terra Amara torna su Canale5, ecco le anticipazioni di oggi: tempi duri per Demir Terra Amara, le anticipazioni della puntata del 2 marzo: Demir blocca la fuga perchè… Terra Amara ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Grazie alledella soap opera turca di Canale5,, scopriamo che, nella puntata in ondaalle 14.10,ha paura che la sua famiglia non sembri più ricca e potente. Per provare a porre rimedio al problema, la signora decide di far organizzare a Saniye la celebrazione delle circoncisioni per i bambini L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:torna su Canale5, ecco ledi: tempi duri per Demir, ledella puntata del 2 marzo: Demir blocca la fuga perchè…...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MEDIATURKEYSOAP : #TerraAmara anticipazioni di oggi 13 Marzo 2023 - MEDIATURKEYSOAP : TERRA AMARA DAL 19 MARZO IN ONDA ANCHE DI DOMENICA DALLE 15.00 ALLE 16.30 #TerraAmara #Canale5 #AscoltiTV - Nic_dls00 : #TerraAmara le trame di oggi lunedì 13 marzo 2023 - francodalmas10 : @erretti42 In me..è morta la speranza..lo sguardo guarda le buche per terra non più le nuvole nel cielo..vivo spera… - infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 13 marzo 2023 -