Ternana Women | Rinaldi operata per un addensamento tumorale | la società le rinnova il contratto

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 marzo 2023) Laha ufficializzato il rinnovo deldi Deborah Salvatori, che ha firmato il prolungamento per un’altra stagione. Un gesto che assume ancora più valore considerando che la calciatrice lo scorso 1° marzo si era sottoposta a un intervento di resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali monolaterale, dopo il riscontro di undi origine. Per fortuna l’operazione è andata a buon fine, ma la ragazza dovrà attendere la prossima stagione per tornare in campo. In un lungo post su Instagram,ha ringraziato anche la, raccontando: “…Quella mattina dopo l’allenamento Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. Laquella ...