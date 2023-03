Tentata estorsione, armi e droga: blitz nel Salernitano, coinvolte 5 persone (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza cautelare di custodia ni carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 persone indagate a vario titolo per Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, rapina aggravata dall’uso delle armi, ricettazione, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo nonché detenzione ai fini di spaccio di hashish. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza cautelare di custodia ni carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5indagate a vario titolo peraggravata dal metodo mafioso, rapina aggravata dall’uso delle, ricettazione, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo nonché detenzione ai fini di spaccio di hashish. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

