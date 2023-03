(Di lunedì 13 marzo 2023) Il romano riparte dopo l'eliminazione a Indian Wells per mano di Daniel ROMA - Ci sarà anche Matteoal via nell'"Classic", ricchissimo175 dotato di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Phoenix. Berrettini al via del Challenger in Arizona - Meharo_Lorto : @WeAreTennisITA Tutti fuori al primo turno o quasi, orgogliosi di voi, che squadrone!! Organizzo un torneo di tenn… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Indian Wells. Medvedev e Rublev approdano agli ottavi - LaFioritaTC : Giornata ricca di eventi a LA FIORITA Tennis Club con un doppio appuntamento del torneo La Fiorita Winter Season co… - lorenzofares : Avversario di 1T di Matteo #Berrettini ???? al torneo #ATPChallenger di Phoenix sarà Ilya Ivashka. Il bielorusso po… -

Il romano riparte dopo l'eliminazione a Indian Wells per mano di Daniel ROMA - Ci sarà anche Matteo Berrettini al via nell'"ArizonaClassic", ricchissimoChallenger 175 dotato di un montepremi di 220mila dollari di scena questa settimana sui campi in cemento del Phoenix Country Club della capitale dell'Arizona. Il ...Il suoè stato contrassegnato da un percorso faticoso e proprio per questo doppiamente ... ha continuato a giocare a, finendo addirittura per vincere, invece di mandare a quel paese il ...Wawrinka è uno dei veterani del circuito maggiore e gli appassionati disono sempre pronti a sostenerlo sul campo. "Certo, è qualcosa di speciale, uno dei motivi principali per cui continuo a ...

Matteo Berrettini riceve una wild card per il torneo Challenger di Phoenix LiveTennis.it

Il romano riparte dopo l'eliminazione a Indian Wells per mano di Daniel ROMA (ITALPRESS) - Ci sarà anche Matteo Berrettini al via nell'"Arizona Tennis Classic", ricchissimo torneo Challenger 175 ...Il live e la diretta testuale di Trevisan-Muchova, incontro valevole per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells 2023.