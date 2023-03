Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Indian Wells. Medvedev e Rublev approdano agli ottavi - LaFioritaTC : Giornata ricca di eventi a LA FIORITA Tennis Club con un doppio appuntamento del torneo La Fiorita Winter Season co… - lorenzofares : Avversario di 1T di Matteo #Berrettini ???? al torneo #ATPChallenger di Phoenix sarà Ilya Ivashka. Il bielorusso po… - lorenzofares : Qualificazioni del torneo #ATPChallenger di Phoenix #Arnaldi ???? vs Vukic ???? Se vince, 2T vs Marterer ???? o Misolic… - NemorinoTorino : #matteoberrettini giocherà il torneo di tennis dell’oratorio di corsico dopo Miami! -

Ruud out Come accennato, non è partita al meglio la stagione di Casper Ruud che fino ad ora non è ancora riuscito a spingersi oltre la seconda partita giocata in un. Il norvegese, uscito di ...Superano il terzo turno anche Zverev, Tiafoe e Davidovich Fokina INDIAN WELLS (USA) - I russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente teste di serie numero 5 e 6, approdano agli ottavi di ...Protagonisti di questo lunedì il, con ilcombined di Indian Wells che prosegue, e il calcio, con il monday night del 26° turno di Serie A Milan - Salernitana. Sportface vi racconterà ...

Wimbledon, russi e bielorussi in campo nel 2023: il torneo inglese cancella il bando - Sport - Tennis QUOTIDIANO NAZIONALE

L'azzurro a Indian Wells sfodera le sue arti creative. Di recente ha sconfitto Fils, Bonzi, Gasquet e Cressy: ora la sfida al numero 68 ATP ...Battute l'ucraina Anhelina Kalinina e la russa Anastasia Potapova, entrambe non senza rimpianti per le chance avute.