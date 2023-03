Tennis: Musetti, 'basta insulti e minacce, limiterò i commenti sui social' (Di lunedì 13 marzo 2023) Los Angeles, 13 mar. - (Adnkronos) - “Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano". Così il Tennista azzurro Lorenzo Musetti su Instagram all'indomani della sconfitta all'esordio a Indian Wells contro il francese Adrian Mannarino. "Siamo Tennisti professionisti, amiamo il Tennis e viviamo per questo -aggiunge il 21enne toscano-. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati di Tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Los Angeles, 13 mar. - (Adnkronos) - “Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tantigratuiti enei confronti di familiari e persone che si amano". Così ilta azzurro Lorenzosu Instagram all'indomani della sconfitta all'esordio a Indian Wells contro il francese Adrian Mannarino. "Siamoti professionisti, amiamo ile viviamo per questo -aggiunge il 21enne toscano-. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati dipossano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai”.

