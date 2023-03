Tennis, Lorenzo Musetti si sfoga sui social: “Non è accettabile ricevere tanti insulti dopo una sconfitta” (Di lunedì 13 marzo 2023) dopo le parole di Matteo Berrettini a difesa della sua persona e della sua vita privata dagli attacchi degli haters, ora è la volta di Lorenzo Musetti di prendere una posizione dura contro gli attacchi piovuti addosso al Tennista toscano sui social nelle ultime settimane. dopo il non semplice avvio di 2023, culminato con l’ennesima sconfitta anche al Masters 1000 di Indian Wells, il nostro portacolori è sbottato, senza mezzi termini. Sul suo profilo Instagram ha voluto condividere un suo pensiero netto: “Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano. Siamo Tennisti ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023)le parole di Matteo Berrettini a difesa della sua persona e della sua vita privata dagli attacchi degli haters, ora è la volta didi prendere una posizione dura contro gli attacchi piovuti addosso alta toscano suinelle ultime settimane.il non semplice avvio di 2023, culminato con l’ennesimaanche al Masters 1000 di Indian Wells, il nostro portacolori è sbottato, senza mezzi termini. Sul suo profilo Instagram ha voluto condividere un suo pensiero netto: “Penso che non sia sano e corretto,unacosìgratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano. Siamoti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tripps42 : RT @OA_Sport: #Tennis, Lorenzo #Musetti si sfoga sui social: “Non è accettabile ricevere tanti insulti dopo una sconfitta” - - OA_Sport : #Tennis, Lorenzo #Musetti si sfoga sui social: “Non è accettabile ricevere tanti insulti dopo una sconfitta” - - giudira : @Lorenzo1Musetti ?????? ?????? vai Lorenzo continua ad allenarti serenamente i risultati arriveranno; il tuo talento ser… - LSD976 : @Mattia_01_ @lorenzofares La tipica invidia italica. Se perdi sei un cesso, se vinci sei Dio in terra. È una questi… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Tennis, esordio amaro per Lorenzo Musetti a Indian Wells. Eliminato in due set dal francese Adrian Mannarino #ANSA https:… -