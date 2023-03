Tennis, confermato il torneo ATP di Tel Aviv: in calendario dal 5 all’11 novembre (Di lunedì 13 marzo 2023) Il circuito ATP torna a Tel Aviv per il secondo anno consecutivo. Il torneo sul veloce indoor, che lo scorso anno si era giocato a cavallo tra settembre e ottobre, torna in calendario dal 5 all’11 novembre, nella stessa settimana dell’evento di Metz. La passata stagione, la prima edizione del Tel Aviv Watergen Open si è conclusa con il titolo numero 89 in carriera di Novak Djokovic. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Il circuito ATP torna a Telper il secondo anno consecutivo. Ilsul veloce indoor, che lo scorso anno si era giocato a cavallo tra settembre e ottobre, torna indal 5, nella stessa settimana dell’evento di Metz. La passata stagione, la prima edizione del TelWatergen Open si è conclusa con il titolo numero 89 in carriera di Novak Djokovic. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Tennis, confermato il torneo #ATP di #TelAviv: in calendario dal 5 all'11 novembre - alexbocchi : @stebaraz Io mi taglio una mano se viene confermato essere vera questa presumo-ben-remunerata-news del Sole24 che… - Filo2385Filippo : RT @lorenzofares: A mezzanotte in Italia il sorteggio del torneo #Masters1000 di #IndianWells Al momento le teste di serie italiane sono… - musettina : RT @lorenzofares: A mezzanotte in Italia il sorteggio del torneo #Masters1000 di #IndianWells Al momento le teste di serie italiane sono… - Sinnerc4 : RT @lorenzofares: A mezzanotte in Italia il sorteggio del torneo #Masters1000 di #IndianWells Al momento le teste di serie italiane sono… -

il cast del concerto evento Stavolta il concerto si svolgerà infatti al Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma. L'... Per il momento è stato comunque confermato un solo nome, e che nome: quello di Lazza, che forse è ... Berrettini, giù le mani da Melissa Satta: la frecciata che non ti aspetti Se fino a questo momento non aveva ancora confermato la sua nuova relazione - non che ce ne fosse ... Non ho preso una strada diversa da quella del tennis (gli è stato contestato, tra le altre cose, di ... Matteo Berrettini: "Melissa Satta non è una distrazione" Ma al di là degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno', ha detto. Leggi Anche ... il tennista a Repubblica ha confermato che il loro sentimento è vero. Prima era stata la volta della ... Stavolta il concerto si svolgerà infatti al Centrale deldel Foro Italico di Roma. L'... Per il momento è stato comunqueun solo nome, e che nome: quello di Lazza, che forse è ...Se fino a questo momento non aveva ancorala sua nuova relazione - non che ce ne fosse ... Non ho preso una strada diversa da quella del(gli è stato contestato, tra le altre cose, di ...Ma al di là degli haters, mi spiace per quelli che dine sanno', ha detto. Leggi Anche ... il tennista a Repubblica hache il loro sentimento è vero. Prima era stata la volta della ... Calendario ATP, confermato il 250 a Tel Aviv: l'annuncio SuperTennis