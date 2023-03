Telesystem TS6822 - DVB-T2 HEVC 10bit doppio tuner con PVR Vers Sw 178 del 13 03 22

Leggi su digital-news

(Di lunedì 13 marzo 2023) Da oggi è disponibile il nuovo aggiornamento software sw.178 per il decoder digitale terrestreT2twin.Ecco le novità: Potenziata funzione di scansione canali al fine di evitare interruzioni in caso di determinati errori di trasmissione da parte delle emittenti.Migliorata gestione dei conflitti LCN in caso di un alto numero di servizi richiedenti la medesima posizione.Fix mancata visualizzazione dei sottotitoli nelle registrazioni programmate.Correzione di bug minori.