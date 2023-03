Teheran-Ryad, l’accordo tra gli ex nemici spiazza Netanyahu e rafforza il ruolo cinese in Medio Oriente a discapito degli Usa (Di lunedì 13 marzo 2023) Non li hanno visti arrivare, come recita una frase in voga in Italia. Né il premier israeliano Benjamin Netanyahu né il presidente Usa Joe Biden avevano ricevuto segnali che due acerrimi nemici come Tehran e Ryad avevano deciso – con la garanzia della Cina – di riaprire i rapporti diplomatici dopo 7 anni di gelo e sanguinose guerre per procura come nello Yemen. Visibile la sorpresa di Netanyahu, in visita a Roma più per l’anniversario di matrimonio che non per una decente proposta diplomatica, quando il suo consigliere per la sicurezza nazionale gli ha bisbigliato la notizia all’orecchio. Il sogno di Israele di formare un’alleanza araba contro l’Iran è andato così in frantumi venerdì scorso con la notizia che l’Iran e l’Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche entro due mesi. È certo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Non li hanno visti arrivare, come recita una frase in voga in Italia. Né il premier israeliano Benjaminné il presidente Usa Joe Biden avevano ricevuto segnali che due acerrimicome Tehran eavevano deciso – con la garanzia della Cina – di riaprire i rapporti diplomatici dopo 7 anni di gelo e sanguinose guerre per procura come nello Yemen. Visibile la sorpresa di, in visita a Roma più per l’anniversario di matrimonio che non per una decente proposta diplomatica, quando il suo consigliere per la sicurezza nazionale gli ha bisbigliato la notizia all’orecchio. Il sogno di Israele di formare un’alleanza araba contro l’Iran è andato così in frantumi venerdì scorso con la notizia che l’Iran e l’Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche entro due mesi. È certo che ...

