Tecnologie verdi, cosa annuncerà domani la Commissione Ue (Di lunedì 13 marzo 2023) La Commissione europea presenterà martedì le tanto attese proposte per stimolare l'industria delle Tecnologie verdi e rinsaldare le catene di fornitura di materie prime critiche. I due pacchetti-legge, rispettivamente Net Zero Industry Act (Nzia) e Critical Raw Materials Act (Crma), costituiranno i due pilastri della risposta europea alla concorrenza industriale di Stati Uniti e Cina. Ma contengono anche una scelta di campo: le misure messe in campo da Bruxelles sono pensate per essere complementari a quelle di Washington, perché per entrambe le capitali la protezione delle proprie industrie e forniture passa dal sottrarsi allo strapotere cinese su tutti i comparti fondamentali. Con la visita della scorsa settimana negli Stati Uniti, la presidente Ursula von der Leyen ha rafforzato l'intesa con l'amministrazione a guida Joe Biden.

