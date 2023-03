Tartarughe Ninja: Caos Mutante, pareri contrastanti sull’estetica del film (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono diverse le critiche, positive e negative, rivolte al primo trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, nuovo reboot della saga delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Se da una parte gli utenti hanno lodato il tono – volutamente adolescenziale – della pellicola, dall’altra la componente tecnica del film non ha suscitato gli stessi pareri: sono in molti infatti ha criticare in particolare l’estetica dei personaggi, giudicata troppo “attaccata al look della serie anni ’80/’90”. La risposta di Kellan Jett Spider-Man: Un nuovo universo – Photo Credits themoviedb.orgNegli ultimi giorni sono trapelate diverse accuse, le quali sosterrebbero che la nuova pellicola dedicata alle quattro Tartarughe abbia copiato in maniera gratuita lo stile grafico di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono diverse le critiche, positive e negative, rivolte al primo trailer di, nuovo reboot della saga delle Teenage MutantTurtles. Se da una parte gli utenti hanno lodato il tono – volutamente adolescenziale – della pellicola, dall’altra la componente tecnica delnon ha suscitato gli stessi: sono in molti infatti ha criticare in particolare l’estetica dei personaggi, giudicata troppo “attaccata al look della serie anni ’80/’90”. La risposta di Kellan Jett Spider-Man: Un nuovo universo – Photo Credits themoviedb.orgNegli ultimi giorni sono trapelate diverse accuse, le quali sosterrebbero che la nuova pellicola dedicata alle quattroabbia copiato in maniera gratuita lo stile grafico di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ntnscn : vedo gente normale con zaini normali andare in università e poi ci sono io cosplay di michelangelo delle tartarughe ninja - sissyalleluya : Festa di San Patrizio, Tartarughe Ninja, nuova 'CODA TEAM' e ... - - docmanhattan4 : Oggi agli Uffizi. Botticelli, Filippo Lippi e tre tartarughe ninja su quattro: - Joyofli79316250 : RT @debbyRome: Meno male che li hanno le Tartarughe Ninja: i mitici Raffaello, Donatello Leonardo e Michelangelo che in un battibaleno, gra… - Majin79 : @Atrebor78 Io quando li ho visti sono rimasto un attimo interdetto... Ho pensato a me da bambino che volevo le tart… -