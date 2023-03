Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisa_aij : @Tananai5 che si ferma a cantare con una ragazza, artista di strada, a Roma mi ha sciolto il cuore. È una persona… - 06Airam : Piangendo davanti ai video di Tananai che si ferma a cantare Tango con una ragazza per le strade di Roma ???? - akshsoab : @lattedicazzo Oscar tananai ti ferma a un bar e ti chiama bambolina . Che fai - Alfagirl_99 : Comunque ieri una signora mi fa: S: ma Tananai è simpatico Io: chi Albi? Si è carinissimo S: ma non è che non si… - giorgia66737362 : @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel #PRELEMI nn si ferma difronte a niente ha fatto la gatta morta tutto il tempo con… -

Gianni Morandi: 'Chi siè perduto, il plaid può aspettare. Schlein Ha cantato con me 'C'era ... soprattutto con quelli che sentivo più vicini a me, come, Madame, Lazza. Con i miei ...paragona il loro amore ad un Tango, ad un ballo punitivo e traballante che Dio ha scelto ... Il tempo sie si cristallizza, è come il gelo che la donna sente nel proprio petto e che, nel ...Ma Berlusconi non sie nel j'accuse si spinge a dare consigli alla Casa Bianca: 'Per arrivare ... Taras Topolia ha avuto anche l'occasione di ringraziare, il cantante italiano in gara con ...

Tananai si ferma a cantare con un'artista di strada a Roma Novella 2000

Nella classifica degli album più venduti in Italia, al secondo posto troviamo ancora “Sirio” di Lazza, altro grande protagonista del recente Festival con il brano “Cenere”. È proprio questa la canzone ...Alba di Ultimo è per la terza volta consecutiva l’album in testa alla classifica FIMI.