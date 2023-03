Tananai in giro a Roma | un' artista di strada canta ' Tango' e lui reagisce così Il video conquista TikTok

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un incontro inaspettato. Quanti potrebbero immaginare di trovarsi davanti il proprio beniamino , proprio nel momento in cui sila sua canzone di punta? E' successo proprio questo ad una ragazza, ...

Un incontro inaspettato. Quanti potrebbero immaginare di trovarsi davanti il proprio beniamino, proprio nel momento in cui si canta la sua canzone di punta E' successo proprio questo ad ...Ha fatto il giro del web un video di Tananai che duetta per le vie di Roma con un’artista di strada. Virginia Mingoli, questo il suo nome, si è ritrovata inaspettatamente ad esibirsi sulle note di Tan ...