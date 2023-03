Tananai canta “Tango” con un’artista di strada: la sorpresa in via del Corso a Roma – Video (Di lunedì 13 marzo 2023) Immaginate di poter cantare Tango, uno dei successi di Sanremo 2023, insieme a Tananai. È quello che è successo a Virginia Mingoli, un’artista che si stava esibendo per le vie del centro di Roma. Il fatto è avvenuto domenica 12 marzo, in via del Corso: mentre Mingoli stava interpretando il brano della kermesse, si è fermato ad ascoltarla proprio Tananai. Il cantante dopo qualche secondo in cui si è “mimetizzato” fra il pubblico, si è unito a lei cantando davanti a decine di fan. “Sei speciale, non so come ringraziarti”, ha scritto la giovane su TikTok, ringraziando Tananai per il gesto e pubblicando il Video della performance, subito diventato virale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Immaginate di poterre, uno dei successi di Sanremo 2023, insieme a. È quello che è successo a Virginia Mingoli,che si stava esibendo per le vie del centro di. Il fatto è avvenuto domenica 12 marzo, in via del: mentre Mingoli stava interpretando il brano della kermesse, si è fermato ad ascoltarla proprio. Ilnte dopo qualche secondo in cui si è “mimetizzato” fra il pubblico, si è unito a leindo davanti a decine di fan. “Sei speciale, non so come ringraziarti”, ha scritto la giovane su TikTok, ringraziandoper il gesto e pubblicando ildella performance, subito diventato virale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

