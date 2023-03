(Di lunedì 13 marzo 2023) "La questione immigrazione non può essere soltanto un tema italiano": lo ha detto il ministro degli esteri Antonioal termine dell'incontro con il premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. "Ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alexme22Alex : Antonio #Tajani: molti #migranti arrivano da aree controllate dal gruppo #Wagner. Non vorrei ci fosse un tentativo… - MaxLandra : ...O VEDI CHE BENE O MALE CI RIENTRANO I #RUSSI DOPO ACCURATI E APPROFONDITI STUDI #Tajani, molti #migranti da zo… - Luxgraph : Tajani, molti migranti da zone controllate da Wagner - iconanews : Tajani, molti migranti da zone controllate da Wagner - mrctrdsh : @GuidoCrosetto e Tajani ci dicono oggi che molti dei migranti provengono dalle zone africane controllate dalle mili… -

... lo ha detto il ministro degli esteri Antonioal termine dell'incontro con il premier ... Il ministro ha poi sottolineato "la preoccupazione" sul fatto che "migranti arrivano da aree ...... Antonioe Matteo Piantedosi. Il mese scorso, rimarca Alberto Mariotti in un documentato ...hanno poi sottolineato come l'indagine contro l'HDP avanzata dal Procuratore ahin" nominato dal ......stessa che nei suoi viaggi si è portata al seguito le delegazioni più corpose e conesterni , ...utilizzato di più aerei della flotta statale vede in testa il titolare degli Esteri Antonio(...

Tajani, molti migranti da zone controllate da Wagner - Italia-Mondo Alto Adige

"La questione immigrazione non può essere soltanto un tema italiano": lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro con il premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. (ANS ...Un gommone si è capovolto ieri in acque Sar libiche: al momento 30 persone risultano disperse e 17 sono state tratte in salvo. Alarm Phone accusa l'Italia di aver “ritardato consapevolmente i soccorsi ...