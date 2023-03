Tajani a Yad Vashem | quanto accaduto non deve accadere più

(Di lunedì 13 marzo 2023) "Non dobbiamo dimenticare ciò che èperchè ciò che ènonmai più": lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonioal termine della visita a Yad ...

"Non dobbiamo dimenticare ciò che è accaduto perchè ciò che è accaduto non deve accadere mai più": lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonioal termine della visita aVashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme. "Ogni volta che si ritorna in questi luoghi si riapre una ferita nel cuore di tutti coloro che condannano l'odio, ...Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, fuori dalloVashem, con il presidente del memoriale, Dani Dayan.Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, è arrivato alloVashem, il memoriale dell'Olocausto, a Gerusalemme. È stato accolto dal presidente delloVashem, Dani Dayan. Dopo la visita guidata del Museo della storia della Shoah, ...

"Non dobbiamo dimenticare ciò che è accaduto perchè ciò che è accaduto non deve accadere mai più": lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine della visita a Yad Vashe ...Con l’intento di rafforzare ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali con Israele, il Vice Presidente Tajani incontrerà a Gerusalemme il Presidente Herzog, il Primo Ministro Netanyahu e il ...