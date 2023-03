Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laregione : Il Tagikistan ‘invita’ le donne a vestirsi con i costumi tipici -

Il, la più povera delle ex repubbliche sovietiche, è guidato dal 1992 da Emomali Rakhmon, che detiene anche il titolo di "Fondatore della Pace e dell'Unione Nazionale" e "Capo della ......International Peace che sostiene che gli obiettivi di guerra ucraini "sono irrealistici" e... Non è solo il caso dell'Ucraina ma anche di molte altre realtà come il, la Georgia e l'...La Società Italiana di Pediatria , che opera in 19 sezioni regionali,a riflettere sulla ... con una prevalenza specifica di sovrappeso tra i bambini di 7 - 9 anni che va dal 6% del...

Tagikistan invita le donne a vestirsi alla 'tagika' - Europa Agenzia ANSA

Le autorità del Tagikistan hanno invitato le donne dell’ex repubblica sovietica dell’Asia centrale a "vestirsi come i tagiki", nel tentativo di contrastare l’influenza dell’Occidente e dell’Islam ...Le autorità del Tagikistan hanno invitato le donne dell'ex repubblica sovietica dell'Asia centrale a "vestirsi come i tagiki", nel tentativo di contrastare l'influenza dell'Occidente e dell'Islam radi ...