Swatch Art Journey | l’arte a portata di orologio

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 13 marzo 2023) Life&People.it Una collezione destinata a lasciare il segno. Sta per arrivareArt, capsule collection divisa in cinque omaggi che sancisce la collaborazione tra la celeberrima azienda di orologi con i musei più importanti del mondo, ovvero il MoMa di New York, gli Uffizi di Firenze, la Fondazione Magritte e il Louvre di Abu Dhabi. Mondi lontani uniti da un intento comune: far intraprendere un viaggio nel tempo attraverso, impreziosendo i segnatempo con i capolavori degli artisti più esemplificativi della storia, da Botticelli a Lichtenstein. Il dialogo continuo traNon è la prima volta che il brand svizzero confeziona un’operazione di questo genere. In passato infatti si ricordano le collaborazioni con il Rijksmuseum di Amsterdam e con il Thyssen-Bornemisza ...