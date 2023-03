Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Svb:Le Maire,non c'è rischio di contagio per banche francesi: Ministro, settore è solido -

Il ministro delle finanze francesi, Bruno le, non vede rischi di contagio per le banche del paese dal crollo divisto che il settore "è solido". Parlando a France Info, il ministro ha spiegato che "quello che è successo negli Stati ......Bank e Signature Bank non mette a rischio il settore in Francia. Lo assicura in un'intervista a 'Franceinfo' il ministro dell'Economia transalpino Bruno Le. "Non vedo rischi di contagio ...

donc il n'y a pas d'alerte spécifique », a déclaré Bruno Le Maire lundi 13 mars sur France Info. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est voulu rassurant, quelques jours après la faillite de ...La faillite de la banque SVB aux Etats-Unis ne constitue pas une menace pour la stabilité financière en Allemagne, a assuré le superviseur bancaire allemand Bafin, alors que les... | 13 mars 2023 ...