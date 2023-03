Svb, effetto Biden sui mercati: Wall Street regge ma le borse europee crollano. Gentiloni: «Impatto prevedibile» (Di lunedì 13 marzo 2023) Le turbolenze sui mercati europei scatenate dal fallimento della Silicon Valley Bank non accennano a fermarsi. Le borse del vecchio continente hanno tutte segno negativo, con Milano – maglia nera – che cede il 3,75%. Va solo leggermente meglio agli altri indici europei: -2,97% per il Dax di Francoforte, -2,76% per il Cac 40 di Parigi, -2,26% per il Ftse 100 di Londra, -3,26% per l’Ibex 35 di Madrid e -2,12% per l’Aex di Amsterdam. Se i mercati europei crollano, lo stesso non si può dire per la borsa americana. A Wall Street, il Dow Jones guadagna lo 0,61% e il Nasdaq segna un +1,01%. Sembrano aver sortito un primo effetto, dunque, le rassicurazioni del presidente americano Joe Biden, che alle 14 (ora italiana) ha tenuto un breve discorso alla nazione ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Le turbolenze suieuropei scatenate dal fallimento della Silicon Valley Bank non accennano a fermarsi. Ledel vecchio continente hanno tutte segno negativo, con Milano – maglia nera – che cede il 3,75%. Va solo leggermente meglio agli altri indici europei: -2,97% per il Dax di Francoforte, -2,76% per il Cac 40 di Parigi, -2,26% per il Ftse 100 di Londra, -3,26% per l’Ibex 35 di Madrid e -2,12% per l’Aex di Amsterdam. Se ieuropei, lo stesso non si può dire per la borsa americana. A, il Dow Jones guadagna lo 0,61% e il Nasdaq segna un +1,01%. Sembrano aver sortito un primo, dunque, le rassicurazioni del presidente americano Joe, che alle 14 (ora italiana) ha tenuto un breve discorso alla nazione ...

