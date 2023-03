Supercoppa Italiana | nuovo formato! Final 4 e non solo | le novità – SM

(Di lunedì 13 marzo 2023) Lacambia format. La Lega Serie A ha deciso di modificare il format della competizione: previste leFour. Tutte leFORMAT – Lacambia format. A partire dalla prossima stagione, la competizione si giocherà con la formula dellaFour, così come avviene in Spagna. A deciderlo la Lega di Serie A. Ad accedere alla competizione sarà la squadra vincitrice dello scudetto, la seconda classificata in campionato, la vincitrice della Coppa Italia e l’altraista. In caso di “sovrapposizione” delle squadre si andrà a scalare. La Lega, inoltre, ha accettato l’offerta formulata dall’Arabia Saudita che ospiterà il torneo per almeno 4 edizioni nei prossimi sei anni. Fonte: SportMediaset.it Inter-News - ...

E’ il giorno della finale di Coppa Italia LNP 2023, in quel di Busto Arsizio si affrontano Vanoli Cremona, vincitrice della battaglia di nervi con Torino, e Tramec Cento, capace di eliminare i ...Oggi pomeriggio l’Assemblea di Lega, ha apportato una vera e propria svolta per la Supercoppa Italiana, come riportato da Calcio&Fifanza, il presidente Casini, ha annunciato un nuovo format che ...