Supercoppa Italiana | format innovativo dal 2024 | final four per il trofeo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un passo audace per la, che segue le orme del modello spagnolo in un’edizione da 4 squadre. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha ufficialmente siglato l’accordo con l’Arabia Saudita, portando la competizione a livelli stratosferici. Le novità non finiscono qui, nel 2023 l’Inter ha conquistato il titolo nell’ultima edizione cone secca, ma dal prossimo anno la competizione darà spazio alle prime due del campionato e alle dueiste della Coppa Italia. Una svolta epocale per l’Italia, un territorio calcistico che ha sempre brillato per la sua passione e il suo stile unico. C’è la netta sensazione, però, che questa mossa audace spingerà le squadre verso un nuovo orizzonte di potenziale, elevando così l’intero paese alla competitività mondiale. Come il Real Madrid e l’Atletico, ...