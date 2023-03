Supercoppa Italiana format Final Four | ecco quanto guadagnano Lega Serie A e le quattro squadre

(Di lunedì 13 marzo 2023) Lacambia il proprioe passa a. La notizia era nell’aria, ora è ufficiale ed è bene ricordare quali siano gli introiti e il montepremi che l’Arabia Saudita, sede del torneo nel 2024, 2025, 2028 e 2029, elargirà allaA e dunque a cascata alle. Come spiegato dall’ad Luigi De Siervo, con la formula aladi A incasserà 23 milioni di euro. Se invece si dovesse tornare allae a due l’introito si ridurrebbe a 12 milioni di euro, il tutto da dividere ai club coinvolti. Non è ancora chiaro se per lela cifra stanziata sarà uguale per ogni club o se leiste (e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : +++ L'edizione della Supercoppa Italiana 2024 sarà a 4 squadre: le 2 finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del c… - GiovaAlbanese : Nuovo format per la Supercoppa Italiana: Final Four con le prime due squadre classificate della Serie A e le due fi… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cambia il format della Supercoppa Italiana: a partire dalla prossima edizione andrà in scena con una… - SeEarn : Supercoppa Italiana, cambia il format: fase finale a 4 squadre #Supercoppaitaliana #cambio #format #fasefinale… - MarcoGiambaa : RT @marifcinter: +++ L'edizione della Supercoppa Italiana 2024 sarà a 4 squadre: le 2 finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del campiona… -

MILANO - Nuova formula per la, che dal 2024 vedrà competere quattro squadre in un'inedita 'final four ' sul modello già sperimentato dalla Spagna . A deciderlo l' Assemblea di Lega che si è riunita oggi (...Come ufficializzato dall'assemblea di Lega Serie A che si è tenuta oggi, la2024 verrà disputata con il format a quattro squadre , sul modello già sperimentato dalla Spagna. Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. Alla ...Cala il sipario sulla sfida secca. Dalla prossima stagione potrebbe alzare laal cielo anche la seconda classificata in campionato o la finalista perdente della Coppa Italia. L'Assemblea della Lega Serie A ha deciso infatti per il cambio di format della ...

La Supercoppa Italiana cambia format: via alle Final Four. Quali squadre parteciperanno Fcinternews.it

La Supercoppa Italiana cambia format con la Final Four a partire dalla prossima edizione: dove si gioca, come funziona e quali squadre partecipano.Un viaggio premio per quattro squadre, tra hotel di lusso, ricchi bonus e qualche partita da giocare per onor di firma. La Supercoppa italiana diventa una baracconata saudita: ave ...