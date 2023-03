Supercoppa Italiana ecco le Final Four | come funziona | tentativo disperato di fare soldi?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : +++ L'edizione della Supercoppa Italiana 2024 sarà a 4 squadre: le 2 finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del c… - Eurosport_IT : La Supercoppa sarà una ?????????? ????????: le prime due classificate del campionato e le due finaliste della Coppa Italia.… - GiovaAlbanese : Nuovo format per la Supercoppa Italiana: Final Four con le prime due squadre classificate della Serie A e le due fi… - 67_slav : RT @pallonatefaccia: La @SerieA ha annunciato poco fa di aver accettato l'offerta dell'Arabia Saudita come paese ospitante delle prossime e… - destefanoaless : RT @vditrapani: Ancora una volta gli affari vincono sui #DirittiUmani. Ancora una volta vince lo #sportwashing. La @SerieA ha deciso che la… -

La Lega di serie A ha annunciato, infatti, che il prossimo trofeo verrà allargato a 4 squadre: nel 2024 le due finaliste della Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata. Lorenzo Casini festeggia il primo anno da presidente di Lega Calcio con una sorpresa per addetti ai lavori e tifosi: la Supercoppa, che continuerà a essere disputata in Arabia Saudita per (almeno) quattro dei prossimi sei anni, avrà un nuovo format, vi parteciperanno difatti quattro squadre sulla falsariga della Final Four.

Svolta Supercoppa italiana: nuovo format con final four dal 2024! Tuttosport

Cambia (almeno per un anno) la formula della Supercoppa italiana: non più la finale tra la vincente del campionato e della Coppa Italia, ma un torneo tra le prime due classificate del campionato e le ...L'Assemblea della Lega calcio di Serie A ha deciso per il cambio di format della Supercoppa Italiana. Sarà nel 2024 a quattro squadre, con le due finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del ...