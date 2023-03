Supercoppa Italiana, dal prossimo anno sarà un mini torneo a quattro squadre. Si disputerà in Arabia Saudita (Di lunedì 13 marzo 2023) La nuova Supercoppa Italiana prenderà il via dalla prossima stagione con una formula innovativa. Sullo stampo di quanto già avviene nella Liga Spagnola, saranno quattro le squadre che si contenderanno il trofeo: le prime due classifica in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Niente più gara secca ma un mini torneo a quattro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) La nuovaprenderà il via dalla prossima stagione con una formula innovativa. Sullo stampo di quanto già avviene nella Liga Spagnola, sarleche si contenderil trofeo: le prime due classifica in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Niente più gara secca ma un... TAG24.

