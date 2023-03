Supercoppa italiana, cambia tutto. Scatta la Final Four (Di lunedì 13 marzo 2023) Supercoppa italiana, dal 2024 Scatta la nuova formula. La Lega di serie A ha annunciato, infatti, che il prossimo trofeo verrà allargato a 4 squadre: nel 2024 le due Finaliste della Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata potranno sfidarsi in una Final Four sulla scia di quanto già succede in Spagna. Inoltre una delle due semiFinaliste disputerà un'amichevole contro una squadra locale. Nel caso in cui una delle due partecipanti derivanti dalla Serie A dovesse coincidere con una delle due semiFinaliste, sarà la terza classificata in campionato a prendere parte alla competizione. Confermata anche la sede: 4 edizioni nei prossimi 6 anni verranno disputate in Arabia Saudita: si partirà coi primi 2 anni, poi ci ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023), dal 2024la nuova formula. La Lega di serie A ha annunciato, infatti, che il prossimo trofeo verrà allargato a 4 squadre: nel 2024 le dueiste della Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata potranno sfidarsi in unasulla scia di quanto già succede in Spagna. Inoltre una delle due semiiste disputerà un'amichevole contro una squadra locale. Nel caso in cui una delle due partecipanti derivanti dalla Serie A dovesse coincidere con una delle due semiiste, sarà la terza classificata in campionato a prendere parte alla competizione. Confermata anche la sede: 4 edizioni nei prossimi 6 anni verranno disputate in Arabia Saudita: si partirà coi primi 2 anni, poi ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : +++ L'edizione della Supercoppa Italiana 2024 sarà a 4 squadre: le 2 finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del c… - Eurosport_IT : La Supercoppa sarà una ?????????? ????????: le prime due classificate del campionato e le due finaliste della Coppa Italia.… - GiovaAlbanese : Nuovo format per la Supercoppa Italiana: Final Four con le prime due squadre classificate della Serie A e le due fi… - tempoweb : #Supercoppa italiana, cambia tutto. Scatta la #FinalFour #13marzo - armagio : La #Supercoppa Italiana con 4 squadre mi piace ma credo che per creare valore le vada anche trovata una giusta coll… -