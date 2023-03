Supercoppa Italiana: al via il nuovo format a quattro squadre (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Assemblea odierna della Lega Serie A ha confermato il nuovo format della prossima Supercoppa Italiana. Ci saranno quattro partecipanti che si contenderanno il trofeo, ovvero la vincitrice del campionato, la seconda classificata e le due finaliste di Coppa Italia. Il format potrebbe essere soggetto a cambiamenti nelle prime tre edizioni, che si disputeranno in Arabia Saudita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Assemblea odierna della Lega Serie A ha confermato ildella prossima. Ci sarannopartecipanti che si contenderanno il trofeo, ovvero la vincitrice del campionato, la seconda classificata e le due finaliste di Coppa Italia. Ilpotrebbe essere soggetto a cambiamenti nelle prime tre edizioni, che si disputeranno in Arabia Saudita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : +++ L'edizione della Supercoppa Italiana 2024 sarà a 4 squadre: le 2 finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del c… - AAlciato : ??Prossima Supercoppa Italiana: in Arabia Saudita, con la formula della Final Four ???? - Radio1Rai : ??#Calcio La Lega Serie A vara la Supercoppa italiana versione Final Four. La competizione si disputerà nel nuovo fo… - Rompipallone_ : ??È arrivata le decisione ufficiale della Lega Serie A, cambia il format della Supercoppa Italiana?? A partire già… - JulioCesare12 : Da aggiungere in futuro ai trofei di Sooning anche la partecipazione alla Supercoppa italiana a 4 squadre -