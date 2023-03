Supercoppa Italiana a quattro squadre, la Cremonese sogna: in corsa per le Final Four (Di lunedì 13 marzo 2023) La Supercoppa Italiana passa a quattro squadre e col nuovo format una squadra “insospettabile” sogna ancora di poter partecipare alla prima edizione rivoluzionata. Si tratta della Cremonese, che al pari di Fiorentina, Inter e Juventus è in corsa per occupare uno dei due slot riservati alle Finaliste della Coppa Italia, visto che dovrà disputare la semiFinale con i viola dopo aver eliminato Napoli e Roma. A gennaio 2024, infatti, potrebbero esserci anche i lombardi, a patto che arrivino in Finale superando la Fiorentina, contro cui hanno perso proprio poche ore fa in campionato. A quel punto, la qualificazione sarebbe matematica e i grigiorossi si giocheranno la possibilità di vincere ben due trofei, la Coppa Italia e ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Lapassa ae col nuovo format una squadra “insospettabile”ancora di poter partecipare alla prima edizione rivoluzionata. Si tratta della, che al pari di Fiorentina, Inter e Juventus è inper occupare uno dei due slot riservati alleiste della Coppa Italia, visto che dovrà disputare la semie con i viola dopo aver eliminato Napoli e Roma. A gennaio 2024, infatti, potrebbero esserci anche i lombardi, a patto che arrivino ine superando la Fiorentina, contro cui hanno perso proprio poche ore fa in campionato. A quel punto, la qualificazione sarebbe matematica e i grigiorossi si giocheranno la possibilità di vincere ben due trofei, la Coppa Italia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : +++ L'edizione della Supercoppa Italiana 2024 sarà a 4 squadre: le 2 finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del c… - GiovaAlbanese : Nuovo format per la Supercoppa Italiana: Final Four con le prime due squadre classificate della Serie A e le due fi… - AAlciato : ??Prossima Supercoppa Italiana: in Arabia Saudita, con la formula della Final Four ???? - KSport24 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Cambia il format della Supercoppa Italiana: a partire dalla prossima edizione andrà in scena con una Final F… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Supercoppa Italiana, nuova formula a partire dalla prossima edizione: si disputeranno le “Final Four” -