Supercoppa Italiana a quattro squadre | ecco chi ci andrebbe in questo momento

Era nell'aria, adesso è ufficiale: la Supercoppa Italiana cambia format e passa a quattro squadre, dunque con il sistema delle Final Four. Parteciperanno le squadre finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate in campionato. E' evidente come in caso di squadra sia in finale di Coppa Italia che tra le prime due del campionato, entreranno in gioco la terza classificata del campionato ed eventualmente anche la quarta. Stando all'attuale situazione, ad approdare alla Final Four sarebbero il Napoli e l'Inter dal campionato, una tra Inter e Juventus e una tra Fiorentina e Cremonese dalla Coppa Italia. Se l'Inter dovesse arrivare in finale di Coppa Italia, e mantenere la seconda posizione in campionato, subentrerebbe, stando alla classifica attuale, la Lazio. Arrivare secondi, dunque, fornisce un ...

