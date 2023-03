Supercoppa, al via la nuova formula: due semifinali e partite... all'estero (Di lunedì 13 marzo 2023) La Lega Serie A lancia la Supercoppa italiana versione final four . Lo ha deciso l'assemblea dei club svoltasi oggi. La competizione si disputerà nel nuovo format con due semifinali e finale per la prossima... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 marzo 2023) La Lega Serie A lancia laitaliana versione final four . Lo ha deciso l'assemblea dei club svoltasi oggi. La competizione si disputerà nel nuovo format con duee finale per la prossima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Cambia il format della Supercoppa Italiana: dal 2024 al via la Final Four - romaforever_it : SUPERCOPPA ITALIANA, dal prossimo anno un nuovo format con 4 squadre - sscalcionapoli1 : SuperCoppa Italiana- Cambia il format: via libera per le Final Four in Arabia Saudita - RaiNews : Calcio, #Supercoppa italiana: dalla stagione 2023/2024 niente più sfida secca ma formula 'Final four' con quattro s… - J_network24 : #SupercoppaItaliana, cambio look: via alla #FinalFour -