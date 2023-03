Suor Angela deve lasciare la scuola, i suoi alunni organizzano un flash mob per evitare il trasferimento (Di lunedì 13 marzo 2023) Davanti alla scuola dell'infanzia Alda Mazzini e al nido Nazareth di Firenze si è tenuto un flash mob organizzato dalle famiglie dei 30 bambini che frequentano le due scuole paritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023) Davanti alladell'infanzia Alda Mazzini e al nido Nazareth di Firenze si è tenuto unmob organizzato dalle famiglie dei 30 bambini che frequentano le due scuole paritarie. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Suor Angela deve lasciare la scuola, i suoi alunni organizzano un flash mob per evitare il trasferimento - Fabbruccia : RT @CheDioCiAiuti7: È tornata. Suor Angela è tornata per il finale di stagione più atteso di sempre! ?? E se non volete perdervi una puntata… - AndreaScheniniA : RT @CheDioCiAiuti7: È tornata. Suor Angela è tornata per il finale di stagione più atteso di sempre! ?? E se non volete perdervi una puntata… - Alessan08219321 : RT @CheDioCiAiuti7: È tornata. Suor Angela è tornata per il finale di stagione più atteso di sempre! ?? E se non volete perdervi una puntata… - MeryDambrosio : RT @CheDioCiAiuti7: È tornata. Suor Angela è tornata per il finale di stagione più atteso di sempre! ?? E se non volete perdervi una puntata… -