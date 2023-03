Sul video del karaoke non prendo lezioni dai giornalisti militanti (Di lunedì 13 marzo 2023) Pubblichiamo la trascrizione dell’intervista a Nicola Porro di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi per “L’attimo fuggente” su Giornale Radio. Nicola Porro, dopo che hai pubblicato l’audio di Meloni e Salvini che cantano “La canzone di Marinella”, hai avuto migliaia di visualizzazioni. Forse milioni… Tutto il mondo ha visto i vocalizzi di premier e vice premier. Come ti è venuto questo colpo di genio e quanto ti è pesato diffonderlo? È una storia molto semplice. Io faccio il giornalista. Ti faccio un esempio: uno di quelli che mi ha preso per il culo, si chiama Antonio Polito, nessuno lo conosce, ma io lo leggo sul Corriere della Sera. Antonio Polito da ragazzino era iscritto al Partito comunista leninista. Poi fu cacciato perché era iscritto a un circolo di tennis. Allora andò nel Partito comunista, poi si candida con il Partito populista, poi diventa direttore dell’Unità, poi fa il ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 marzo 2023) Pubblichiamo la trascrizione dell’intervista a Nicola Porro di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi per “L’attimo fuggente” su Giornale Radio. Nicola Porro, dopo che hai pubblicato l’audio di Meloni e Salvini che cantano “La canzone di Marinella”, hai avuto migliaia di visualizzazioni. Forse milioni… Tutto il mondo ha visto i vocalizzi di premier e vice premier. Come ti è venuto questo colpo di genio e quanto ti è pesato diffonderlo? È una storia molto semplice. Io faccio il giornalista. Ti faccio un esempio: uno di quelli che mi ha preso per il culo, si chiama Antonio Polito, nessuno lo conosce, ma io lo leggo sul Corriere della Sera. Antonio Polito da ragazzino era iscritto al Partito comunista leninista. Poi fu cacciato perché era iscritto a un circolo di tennis. Allora andò nel Partito comunista, poi si candida con il Partito populista, poi diventa direttore dell’Unità, poi fa il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Lady Gaga corre ad aiutare un fotografo che cade sul red carpet ???? #Oscars - HSkelsen : “Il mio viaggio è iniziato su una barca. Ho trascorso un anno in un campo profughi. In qualche modo sono finito qui… - Giorgiolaporta : “Giustiziare i responsabili, ammazzarli, fargli pagare l’infamia che stanno facendo”. Così parla l’anarchico… - gemma_palagi : RT @mareluna2022: Come faccio ad urlarle da qui, CHE È ESPLICITACAZZOMENTE BELLISSIMA? Queste paranoie che ha sul suo fisico mi fanno stare… - alessan91938869 : RT @mareluna2022: Come faccio ad urlarle da qui, CHE È ESPLICITACAZZOMENTE BELLISSIMA? Queste paranoie che ha sul suo fisico mi fanno stare… -