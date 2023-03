Sul treno senza biglietto distrugge il vagone: 33enne semina il panico a Minturno (Di lunedì 13 marzo 2023) Minturno – Viaggia sul treno senza biglietto, poi spacca un vetro: è quanto successo a Minturno su un convoglio all’interno del quale un 33enne ha seminato il caos. I militari della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Formia intervenuti sul posto, hanno deferito in stato di libertà, per i reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato, il giovane che, sprovvisto di biglietto, era stato invitato dal Capotreno a scendere dal treno, presso la Stazione di Scauri di Minturno. Alla richiesta il giovane ha risposto danneggiando il vetro di un vagone e causando la soppressione della corsa. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023)– Viaggia sul, poi spacca un vetro: è quanto successo asu un convoglio all’interno del quale unhato il caos. I militari della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Formia intervenuti sul posto, hanno deferito in stato di libertà, per i reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato, il giovane che, sprovvisto di, era stato invitato dal Capoa scendere dal, presso la Stazione di Scauri di. Alla richiesta il giovane ha risposto danneggiando il vetro di une causando la soppressione della corsa. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ...

