Suicide Squad | il suo più grande rimpianto sul Joker ha a che fare con la faccia di Jared Leto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Benzinga_Italia : Warner Bros ha nuovamente posticipato il lancio di un videogioco ispirato al franchise di fumetti Suicide Squad a f… - carlottabaini : @schiva_questa @rumba_magica Ci ho pensato quando ho visto The suicide squad, film magnifico che consiglio. Alla fi… - BlackTwiceinyo1 : chicago suicide squad coco - IGNitalia : Rocksteady Studios avrebbe rinviato il lancio di #SuicideSquad: Kill the Justice League, secondo fondi attendibili. - infoitscienza : Suicide Squad, il rinvio potrebbe essere più grave del previsto -

- Pubblicità - James Gunn , noto per aver diretto Guardiani della Galassia e The, sembrerebbe pronto a svolgere un doppio compito per il film Superman: Legacy della DC Universe . Non solo egli è lo sceneggiatore del film, ma sarebbe ora pronto per esso a ricoprire ..., diretto da David Ayer (Harsh Times - I giorni dell'odio, End of Watch - Tolleranza zero), è il lungometraggio che ha ...... Fernando Pasarin e Oclair Albert (Hawkman), Todd Nauck (Stargirl: The Lost Children), Carmine Di Giandomenico (Batman: The Knight), Scott Kolins (: King Shark), e Mike Deodato Jr. (...

Warner Bros rinvia ancora l’uscita di Suicide Squad Yahoo Finanza

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, afferma che l'unica cosa di cui si rammarica del Joker di Jared Leto nel film del 2016 ha aa che fare col trucco del personaggi, ecco di cosa si tratta.Il regista James Gunn, sceneggiatore di Superman: Legacy, smentisce alcuni rumor sul film, ma non quello relativo alla figura del regista.