Studenti-atleti di alto livello, rinnovato per altri 5 anni il progetto sperimentale. Decreto Ministero (Di lunedì 13 marzo 2023) Il progetto sperimentale Studenti-atleti di alto livello viene rinnovato per altri cinque anni: è quanto dispone il Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 43 del 3 marzo 2023. L'obiettivo dell'iniziativa è il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli Studenti-atleti di alto livello iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildivienepercinque: è quanto dispone ildeldell'istruzione e del merito n. 43 del 3 marzo 2023. L'obiettivo dell'iniziativa è il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico deglidiiscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale. L'articolo .

