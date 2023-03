Studente italiano sfregia sito Unesco: “Era una dedica d’amore, mi assumo le mie responsabilità” (Di lunedì 13 marzo 2023) Ha destato scalpore la notizia dello Studente italiano condannato a due anni di pena sospesa e a una multa di 15.000 euro per aver deturpato indelebilmente uno dei portali del complesso monumentale di Gigantia sull'isola di Gozo, a Malta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023) Ha destato scalpore la notizia dellocondannato a due anni di pena sospesa e a una multa di 15.000 euro per aver deturpato indelebilmente uno dei portali del complesso monumentale di Gigantia sull'isola di Gozo, a Malta. L'articolo .

