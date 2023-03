Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovanniGattul2 : @Swisscooker Vai sulla striscia di google. Digita Il nome del presidente e le parole in questione. Il primo link è… - redfox78312431 : @HoaraBorselli striscia la notizia come a suo tempo il ciclista Brumatti avrebbe potuto e dovuto andare anche a Ros… - SerieTvserie : Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Francesca Manzini alla conduzione fino al 1° aprile - novasocialnews : 'Striscia la notizia', tornano al timone Gerry Scotti e Francesca Manzini - tvblogit : Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Francesca Manzini alla conduzione fino al 1° aprile -

Le borseggiatrici rom della metropolitana di Milano , più volte finite in tv per i servizi diLa, continuano a far parlare di sè. Questa volta grazie al la consigliera comunale di Milano Monica Romano , appena eletta nell'Assemblea nazionale del Pd targata Elly Schlein, si è ...Leggi Anchela, dalle Veline balletto 'hot' contro il surriscaldamento globale (con una sorpresa) A 'la' Gerry verso i 500 'Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le ...Il 26enne è stato eliminato al primo turno al torneo Indian Wells e molti hanno dato la colpa alla vicinanza all'ex Velina dila. Accuse e insulti sui social network che hanno ...

Striscia la notizia, Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano a condurre: dal 13 marzo il cambio al timone del ilmessaggero.it

A "Striscia la notizia", dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari tornano dietro al bancone Gerry Scotti e Francesca Manzini. Da lunedì 13 marzo la coppia prende la guida del Tg ...A Los Angeles sono i New York Knicks (40-30) a fermare la corsa dei Lakers (33-35): dopo tre vittorie di fila, la squadra di coach Darvin Ham cade nella notte in ...