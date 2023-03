STRISCIA LA NOTIZIA: TORNA LA COPPIA SCOTTI-MANZINI PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da oggi, lunedì 13 marzo, TORNAno dietro al bancone di STRISCIA la NOTIZIA Gerry SCOTTI e Francesca MANZINI. La COPPIA rimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 1° aprile. Per Gerry SCOTTI sarà la tredicesima edizione a STRISCIA – con 476 puntate all’attivo – e la quarta al fianco di Francesca MANZINI: «Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle – ossia tra poco – raggiungerò le 500 puntate di STRISCIA la NOTIZIA, mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere, quindi un motivo e uno stimolo in più per ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da oggi, lunedì 13 marzo,no dietro al bancone dilaGerrye Francesca. Larimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 1° aprile. Per Gerrysarà la tredicesima edizione a– con 476 puntate all’attivo – e la quarta al fianco di Francesca: «Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle – ossia tra poco – raggiungerò le 500 puntate dila, mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere, quindi un motivo e uno stimolo in più per ...

