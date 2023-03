Stretta Ue sulle emissioni di auto, fronte del No riunito a Strasburgo. Salvini: «No alla transizione ecologica imposta per legge» – Il video (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è la normativa Euro 7, che dal 2025 dovrebbe portare a un abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto del 35% rispetto all’attuale Euro 6 nei motori diesel, ma anche la proposta europea di ridurre del 100%, a partire dal 2035, le emissioni di anidride carbonica. Ovvero, uno stop totale alle nuove immatricolazioni di veicoli a motore termico. Il settore automotive è al centro del tavolo promosso a Strasburgo dal ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka, durato circa un’ora e mezza. Vi hanno partecipato, in presenza, gli omologhi di Polonia, Germania e il vicepremier italiano, Matteo Salvini. Da remoto, i ministri di Ungheria, Romania, Slovacchia e Portogallo. L’obiettivo del consesso è «la definizione di una posizione comune tra paesi like-minded sul futuro dell’automotive ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è la normativa Euro 7, che dal 2025 dovrebbe portare a un abbattimento delledi ossidi di azoto del 35% rispetto all’attuale Euro 6 nei motori diesel, ma anche la proposta europea di ridurre del 100%, a partire dal 2035, ledi anidride carbonica. Ovvero, uno stop totale alle nuove immatricolazioni di veicoli a motore termico. Il settoremotive è al centro del tavolo promosso adal ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka, durato circa un’ora e mezza. Vi hanno partecipato, in presenza, gli omologhi di Polonia, Germania e il vicepremier italiano, Matteo. Da remoto, i ministri di Ungheria, Romania, Slovacchia e Portogallo. L’obiettivo del consesso è «la definizione di una posizione comune tra paesi like-minded sul futuro dell’motive ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... graziano_delrio : Una stretta sulle regole, nessuna chiarezza sulle responsabilità della strage e nessuna umanità verso i sopravvissu… - SusannaCeccardi : Stretta sulle Coop rosse, tratta di esseri umani punibile anche all’estero, ergastolo per scafisti e aumento dei ce… - leccesocialtour : B&b e case vacanza: è stretta. In Puglia arriva il limite sulle abitazioni - - Alfy631 : RT @Virgo1919024438: Ah quindi Antonio era coerente a non voler una semplice stretta di mano per gli auguri,e Oriana che non vuole le foto… - Virgo1919024438 : Ah quindi Antonio era coerente a non voler una semplice stretta di mano per gli auguri,e Oriana che non vuole le fo… -