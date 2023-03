Stranizza d'amuri: il trailer dell'esordio alla regia di Giuseppe Fiorello (Di lunedì 13 marzo 2023) Il trailer di Stranizza d'amuri, primo film da regista del popolare attore Giuseppe Fiorello, nei cinema dal 23 marzo. Dal 23 marzo arriva al cinema Stranizza d'amuri, il primo lungometraggio da regista di Giuseppe Fiorello. Attore, sceneggiatore, produttore, Giuseppe Fiorello porta sul grande schermo una storia di un'amicizia e di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre ricordato, di cui oggi è stato lanciato il trailer. Ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, il film è interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Al loro fianco Fabrizia Sacchi e Simona Malato nei ruoli delle rispettive madri. Stranizza ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildid', primo film da regista del popolare attore, nei cinema dal 23 marzo. Dal 23 marzo arriva al cinemad', il primo lungometraggio da regista di. Attore, sceneggiatore, produttore,porta sul grande schermo una storia di un'amicizia e di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre ricordato, di cui oggi è stato lanciato il. Ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, il film è interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Al loro fianco Fabrizia Sacchi e Simona Malato nei ruolie rispettive madri....

