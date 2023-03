Stramaccioni: «Porto e Juve, così l’Inter si gioca la stagione» (Di lunedì 13 marzo 2023) Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e ora commentatore tecnico, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prossime gare dei nerazzurri Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e ora commentatore tecnico, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prossime gare dei nerazzurri. Le sue dichiarazioni: «Non è ora di fare processi all’Inter perché ha due partite importanti che portare invertire il trend. Bologna e Spezia sono sconfitte molto diverse. La gara di domani contro il Porto e quella contro la Juventus sono importanti perché la squadra si gioca la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Andrea, ex allenatore dele ora commentatore tecnico, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prossime gare dei nerazzurri Andrea, ex allenatore dele ora commentatore tecnico, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prossime gare dei nerazzurri. Le sue dichiarazioni: «Non è ora di fare processi alperché ha due partite importanti che portare invertire il trend. Bologna e Spezia sono sconfitte molto diverse. La gara di domani contro ile quella contro lantus sono importanti perché la squadra sila». L'articolo proviene da Calcio News 24.

