... decine e decine digiganti morte spiaggiate sulla spiaggia del litorale di Gaza City. I pescatori palestinesi hanno raccolti le carcasse, ma è un mistero cosa abbia provocato una simile

Strage di mante giganti spiaggiate sul litorale di Gaza City - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...